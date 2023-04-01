Арестович указал на отсутствие производства минометов на Украине

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о проблеме отсутствия производства в стране минометов, в которых сейчас нуждаются ВСУ, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Арестович: без дальнобойных орудий наступление ВСУ обернется огромными потерями

Экс-советник украинского президента задумался над тем, что скажут историки спустя много лет, изучая текущий конфликт на Украине. По его словам, экспертов будет интересовать вопрос, почему на Украине не могли произвести минометы. Арестович отметил, что по ситуации с отсутствием производства необходимого для ВСУ вооружения можно сделать вывод об эффективности работы украинских властей.

Арестович рассказал, как не нашел слов, чтобы ответить на вопрос бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса про минометы.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в беседе с «Радиоточкой НСН» сказал, что раскусил слова Зеленского о возможном поражении Украины. Военный назвал это заявление отвлекающим маневром перед наступлением ВСУ.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ОружиеУкраинская АрмияВСУ

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