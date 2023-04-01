Арестович указал на отсутствие производства минометов на Украине
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о проблеме отсутствия производства в стране минометов, в которых сейчас нуждаются ВСУ, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Экс-советник украинского президента задумался над тем, что скажут историки спустя много лет, изучая текущий конфликт на Украине. По его словам, экспертов будет интересовать вопрос, почему на Украине не могли произвести минометы. Арестович отметил, что по ситуации с отсутствием производства необходимого для ВСУ вооружения можно сделать вывод об эффективности работы украинских властей.
Арестович рассказал, как не нашел слов, чтобы ответить на вопрос бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса про минометы.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в беседе с «Радиоточкой НСН» сказал, что раскусил слова Зеленского о возможном поражении Украины. Военный назвал это заявление отвлекающим маневром перед наступлением ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+9 946 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 284 / сут.
- Экоактивисты вылили черную краску в фонтане «Баркачча» в Риме
- СМИ: DJ Smash написал новый гимн Перми по просьбе городских властей
- СМИ: обвиняемого в пытках солдата ВСУ уничтожили под Артемовском
- Тренер «Динамо» Йоканович разочарован игрой команды с «Сочи»
- СМИ: сестра Ким Чен Ына заявила о риске Зеленского лишиться Украины в конфликте с Россией
- Арестович указал на отсутствие производства минометов на Украине
- СБУ: против 61 священника УПЦ возбудили уголовные дела с 2022 года
- Землетрясение магнитудой 4,3 произошло около Пятигорска
- Российский МИД поздравил Зеленского с первым апреля
- Золотое зерно. Благодаря уходу иностранных трейдеров Россия поменяет геополитическую карту мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru