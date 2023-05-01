В Гаване появится центр образования на русском языке
Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому появится в Гаване. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь – замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев.
Замглавы Минпросвещения указал, что все необходимое оборудование уже доставили на Кубу, пишет RT. Центр в столице республики оборудуют в том числе интерактивной доской, компьютерной техникой и шлемом виртуальной реальности.
В центре открытого образования граждане Кубы смогут безвозмездно изучать русский язык как иностранный. Планируется, что учреждение откроется на территории Гаванского университета в середине мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru