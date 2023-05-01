В Гаване появится центр образования на русском языке

Замглавы Минпросвещения указал, что все необходимое оборудование уже доставили на Кубу, пишет RT. Центр в столице республики оборудуют в том числе интерактивной доской, компьютерной техникой и шлемом виртуальной реальности.

В центре открытого образования граждане Кубы смогут безвозмездно изучать русский язык как иностранный. Планируется, что учреждение откроется на территории Гаванского университета в середине мая.

