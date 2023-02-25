Арестович предупредил о потере времени при выборе исторического пути Украины

«Перед Украиной возникает новая угроза: потерять время ... и пойти по ложному пути развития», — отметил он.

Арестович рассказал об идейном конфликте, который сейчас начинает развиваться в стране, при выборе исторического пути Украины, пишет Газета.ru.

Украинцам необходимо выбрать, какой они хотят увидеть свою страну. Или она будет открытой, свободной, многокультурной, волевой и креативной, или станет моноэтнической и закрытой.

Аресович считает, что во втором случае Украине долго не просуществует, тем более такие попытки уже были предприняты и ни к чему хорошему не привели.

В 1991 году он были подписаны Беловежские соглашения о распаде СССР, в результате которых Украина вышла из состава Союза и стала самостоятельным государством. Первым президентом страны был избран Леонид Кравчук.

