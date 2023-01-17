Арестович извинился за свои слова о причинах обрушения дома в Днепре
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович извинился за свои слова о том, что на многоэтажный дом в городе Днепр обрушилась ракета из-за работы украинской системы ПВО.
«Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия», — написал Арестович в Telegram-канале.
Советник назвал свое заявление «серьезной ошибкой», которая, тем не менее, не принесла «ни репутационных, ни юридических последствий» для Киева.
Ранее Арестович заявил, что 14 января на дом в Днепре упала сбитая силами ПВО ракета. Снаряд взорвался, в результате часть многоэтажки обрушилась. Позже в Верховной раде запустили сбор подписей за отставку Арестовича, напоминает Ura.ru.
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