Арестович извинился за свои слова о причинах обрушения дома в Днепре

«Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия», — написал Арестович в Telegram-канале.

Советник назвал свое заявление «серьезной ошибкой», которая, тем не менее, не принесла «ни репутационных, ни юридических последствий» для Киева.

Ранее Арестович заявил, что 14 января на дом в Днепре упала сбитая силами ПВО ракета. Снаряд взорвался, в результате часть многоэтажки обрушилась. Позже в Верховной раде запустили сбор подписей за отставку Арестовича, напоминает Ura.ru.

