AP: Победа экс-премьера Словакии Фицо на выборах помешает поддержке ВСУ

Словакия не будет поддерживать антироссийские санкции и военную помощь Украине после выборов 30 сентября, если победу одержит бывший премьер-министр, глава партии Smer Роберт Фицо, пишет AP.

Сам Роберт Фицо заявил, что новые поставки не помогут Киеву, а европейским странам уже нужно думать, как помочь достигнуть компромисс Киеву и Москве.

«Спираль смерти!»: Зеленский оказался в ловушке из-за провала ВСУ и угроз Запада

Ранее газета The Wall Street Journal написала о невозможности продолжения наступления ВСУ в плохую погоду. Украинский военный Александр Солонко говорил, что когда начнутся дожди и снег, условия для ведения боев ухудшатся. Сам украинский лидер Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление не может закончиться «хэппи-эндом». Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в случае, если вдруг президент Украины Владимир Зеленский скажет, что надо остановиться, заморозить конфликт или сесть за стол переговоров, то его просто порвут и уничтожат люди из собственного же окружения.

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ФОТО: РИА Новости
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