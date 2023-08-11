Антонов: новая помощь Киеву от США не изменит ситуацию

Как сообщил посол Анатолий Антонов, американские власти затягивают конфликт. По его словам, даже в самих Штатах эксперты всё чаще признают ничтожность шансов на успех контрнаступления Украины. Антонов указал, что со стороны американских властей «просматривается какое-то маниакальное стремление добиться стратегического поражения России».

Ранее посол обвинил США и НАТО в провоцировании войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

