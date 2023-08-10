Байден запросил у Конгресса средства на экстренную помощь Украине

Речь идет о выделении $13 миллиардов. $8,5 миллиарда пойдет на экономическую и гуманитарную поддержку Украины.

Ранее стало известно, что Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Киеву.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 25 июля объявил о выделении Украине транша военной помощи в размере $500 миллионов. В него вошли бронетранспортеры, ракеты для систем HIMARS, противотанковые ракетные комплексы и зенитные установки, передает «Радиоточка НСН».

