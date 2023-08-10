Байден запросил у Конгресса средства на экстренную помощь Украине
Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой срочно предоставить Украине дополнительную финансовую помощь. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
Речь идет о выделении $13 миллиардов. $8,5 миллиарда пойдет на экономическую и гуманитарную поддержку Украины.
Ранее стало известно, что Вашингтон готовит новый пакет военной помощи Киеву.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 25 июля объявил о выделении Украине транша военной помощи в размере $500 миллионов. В него вошли бронетранспортеры, ракеты для систем HIMARS, противотанковые ракетные комплексы и зенитные установки, передает «Радиоточка НСН».
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