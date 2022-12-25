Андрей Ермак заявил о победе Киева и возврате Крыма в 2023 году

По словам Ермака, после завершения конфликта Крым перейдет под контроль Украины. Глава офиса президента Украины утверждает, что победа Киева «абсолютно» точно предусматривает возвращение полуострова, пишет Газета.ru.

Также в публикации говорится о том, что Вашингтон не поддержал стремление президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым украинской стороне. Аналитики считают, что это будет сложная операция для ВСУ, сообщает The Guardian.

Ранее зампред Госсовета Крыма Алла Пономаренко в интервью НСН заявила, что жители Украины сейчас не думают об «отвоевывании» Крыма, у них хватает других проблем.

«Простым украинцам сейчас абсолютно не до Крыма, потому что у них практически блэкаут. У них есть вопросы личного характера, которые важнее, чем ситуация в Крыму.Зеленскому надо выйти из бункера и пообщаться с простыми украинцами», - посоветовала Пономаренко.

