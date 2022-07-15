Американское посольство в Киеве призвало сограждан немедленно покинуть Украину
Посольство США в Киеве призвало американских граждан, которые находятся на Украине, покинуть страну по соображениям безопасности, сообщает «РЕН ТВ».
«Посольство США призывает американских граждан не въезжать на Украину, а [уже] находящихся на Украине — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными <…> вариантами с наземным транспортом, если это безопасно», — заявили дипломаты.
Также американцев предостерегли от присоединения к «крупным скоплениям людей» и участия в «организованных мероприятиях».
Посольство рекомендует согражданам искать укрытие при громких взрывах или включениях сирен воздушной тревоги.
Ранееезаместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что поставки американских реактивных систем залпового огня Киеву сильно усложняют обстановку в ходе проведения специальной операции Вооруженных сил России на территории Украины. По его словам, Москве необходимо принимать ответные меры, среди которых может быть удар по району украинской столицы, где расположено посольство США.
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