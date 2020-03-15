Российское посольство в Киеве обстреляли из ракетницы
Украинские радикал-националисты во время Марша добровольцев, который состоялся в Киеве 14 марта, обстреляли посольство России из ракетницы, сообщает РЕН ТВ.
Радикалы попали по крыше российской дипмиссии, а также бросали в ее сторону горящие петарды и фальшфейеры, которые не причинили вреда посольству, отмечают «Известия».
Сообщается, что националисты в ходе акции осквернили российский флаг.
Российское посольство в Киеве подвергается атакам радикально настроенных украинцев не в первый раз. В дипмиссию РФ бросали краской, туалетной бумагой, яйцами, напоминает Газета.ru.
В день проведения марша добровольцев около российского посольства повысили меры охраны – около здания несли службу усиленные наряды Национальной гвардии Украины. После произошедшего инцидента был проведен осмотр диппредставительства РФ, дана оценка ситуации, отмечает РИА Новости со ссылкой на источник в российском посольстве.
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН рассказал, какие дела могли быть в России у экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, находившегося в розыске за нападение на российское посольство в Киеве в 2014 году, и почему арест для него стал полной неожиданностью.
«В Россию приезжает много политиков, чиновников, которые позволяют себе заявления против неё, недружественные действия. Но Рудьковский не рассчитал, что здесь вопрос о его аресте уже формализован. Есть уже решение суда, потому что государственная машина выполняет свою функцию. В этом смысле Россия кардинально отличается от Украины, где государственный аппарат работает через пень-колоду», — рассказал Царёв.
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