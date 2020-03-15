Российское посольство в Киеве обстреляли из ракетницы

Российское посольство в Киеве подвергается атакам радикально настроенных украинцев не в первый раз. В дипмиссию РФ бросали краской, туалетной бумагой, яйцами, напоминает Газета.ru.



В день проведения марша добровольцев около российского посольства повысили меры охраны – около здания несли службу усиленные наряды Национальной гвардии Украины. После произошедшего инцидента был проведен осмотр диппредставительства РФ, дана оценка ситуации, отмечает РИА Новости со ссылкой на источник в российском посольстве.

Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН рассказал, какие дела могли быть в России у экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, находившегося в розыске за нападение на российское посольство в Киеве в 2014 году, и почему арест для него стал полной неожиданностью.

«В Россию приезжает много политиков, чиновников, которые позволяют себе заявления против неё, недружественные действия. Но Рудьковский не рассчитал, что здесь вопрос о его аресте уже формализован. Есть уже решение суда, потому что государственная машина выполняет свою функцию. В этом смысле Россия кардинально отличается от Украины, где государственный аппарат работает через пень-колоду», — рассказал Царёв.



