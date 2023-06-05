Американский разведчик: Залужный получил тяжелое ранение после ракетного удара
5 июня 202304:10
Главком украинских Вооруженных сил Валерий Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара, сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.
По его словам, военный жив. Удар был нанесен со стороны российской армии по командному пункту в окрестностях Херсона.
Украинский лидер Владимир Зеленский старается утаить тяжелую травму главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru