Американский бизнесмен Баффетт поможет закупить генераторы для Украины
Американский бизнесмен и филантроп Говард Баффетт на встрече с Владимиром Зеленским заявил о готовности помочь в закупке электрооборудования и генераторов для Украины. Об этом Зеленский написал в Telegram-канале.
По информации офиса, встреча Зеленского и Баффетта состоялась в понедельник.
Отмечается, что бизнесмен заявил о готовности помочь в закупке генераторов для обеспечения энергией критических объектов: насосных станций, больниц и мобильных точек обогрева.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил, что в страну прибыла партия зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и Aspide. Сколько именно комплексов получил Киев он не уточнил, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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