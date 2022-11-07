Американский бизнесмен Баффетт поможет закупить генераторы для Украины

Американский бизнесмен и филантроп Говард Баффетт на встрече с Владимиром Зеленским заявил о готовности помочь в закупке электрооборудования и генераторов для Украины. Об этом Зеленский написал в Telegram-канале.

По информации офиса, встреча Зеленского и Баффетта состоялась в понедельник.

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Отмечается, что бизнесмен заявил о готовности помочь в закупке генераторов для обеспечения энергией критических объектов: насосных станций, больниц и мобильных точек обогрева.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников в своих соцсетях заявил, что в страну прибыла партия зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и Aspide. Сколько именно комплексов получил Киев он не уточнил, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина
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