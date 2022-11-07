Маск призвал американцев голосовать против партии Байдена

При этом он отметил, что «разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий».

Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин говорил в интервью НСН, что победа республиканцев на выборах может грозить импичментом президенту США Джо Байдену.

