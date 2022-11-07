Маск призвал американцев голосовать против партии Байдена

Миллиардер Илон Маск призвал американских избирателей голосовать за республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, которые стартуют 8 ноября.

«Я рекомендую голосовать за республиканский конгресс с учетом того, что президент – демократ», - написал Маск в соцсетях.

«Ястребы и импичмент»: Чем грозит Байдену победа республиканцев на выборах

При этом он отметил, что «разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий».

Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин говорил в интервью НСН, что победа республиканцев на выборах может грозить импичментом президенту США Джо Байдену.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденИлон МаскВыборы в США
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