Маск призвал американцев голосовать против партии Байдена
Миллиардер Илон Маск призвал американских избирателей голосовать за республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, которые стартуют 8 ноября.
«Я рекомендую голосовать за республиканский конгресс с учетом того, что президент – демократ», - написал Маск в соцсетях.
При этом он отметил, что «разделение полномочий ограничивает худшие из крайностей обеих партий».
Ранее американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин говорил в интервью НСН, что победа республиканцев на выборах может грозить импичментом президенту США Джо Байдену.
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