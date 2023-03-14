Командир спецназа «Ахмат»: ВСУ потеряют все ресурсы при попытке контрнаступления
ВСУ при попытке контрнаступления потеряют все ресурсы, заявил помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
По его данным, НАТО готовит три украинские группировки для контрнаступления, предоставляет им технику и вооружения.
Алаудинов подчеркнул, что российская сторона готовится к отражению удара, а ВСУ потеряют все ресурсы в конечном итоге и не смогут ничего противопоставить.
Украина будет предпринимать попытки дезинформировать российское командование относительно контрнаступления, необходимо ориентироваться на переброску сухопутных частей и дальнобойных систем, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН.
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киев начал перебрасывать на Запорожское направление боевую авиацию.
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