Командир спецназа «Ахмат»: ВСУ потеряют все ресурсы при попытке контрнаступления

ВСУ при попытке контрнаступления потеряют все ресурсы, заявил помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По его данным, НАТО готовит три украинские группировки для контрнаступления, предоставляет им технику и вооружения.

Алаудинов подчеркнул, что российская сторона готовится к отражению удара, а ВСУ потеряют все ресурсы в конечном итоге и не смогут ничего противопоставить.

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Украина будет предпринимать попытки дезинформировать российское командование относительно контрнаступления, необходимо ориентироваться на переброску сухопутных частей и дальнобойных систем, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с НСН.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киев начал перебрасывать на Запорожское направление боевую авиацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина
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