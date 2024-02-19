Военачальник полагает, что к выборам в США осенью 2024 года военная помощь Киеву иссякнет. По его словам, за последнее время интенсивность обстрелов российских позиций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилась на 50%.

«СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года» - цитирует Алаудинова РИА Новости.

В минувшие выходные Вооруженные силы России завершили операцию по освобождению Авдеевки (ДНР). За субботу, 17 февраля, ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек. ВС РФ продвинулись на глубину 8,6 километра, напоминает «Радиоточка НСН».

