Алаудинов: СВО может завершиться в сентябре 2024 года

Спецоперация на Украине может завершиться в сентябре 2024 года. Такое мнение в беседе с журналистами высказал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов.

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Военачальник полагает, что к выборам в США осенью 2024 года военная помощь Киеву иссякнет. По его словам, за последнее время интенсивность обстрелов российских позиций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилась на 50%.

«СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года» - цитирует Алаудинова РИА Новости.

В минувшие выходные Вооруженные силы России завершили операцию по освобождению Авдеевки (ДНР). За субботу, 17 февраля, ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек. ВС РФ продвинулись на глубину 8,6 километра, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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