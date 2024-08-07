Алаудинов: Спецоперация выйдет на финишную прямую через несколько дней

Вооруженные силы Украины с целью совершить прорыв на территорию России через Курскую область используют свои последние резервы, сообщил в видеообращении в Telegram командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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По его словам, после их уничтожения в ближайшие дни спецоперация выйдет на финишную прямую. «И дальше нас уже вряд ли кто остановит», – отметил командир.

Он назвал «в целом не критичной» ситуацию на приграничье Курской области.

6 августа Минобороны РФ сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала подразделения прикрытия российской границы в районах деревень Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.

Сообщалось, что в нападении участвовали 11 танков, более 20 бронемашин и около 300 боевиков. Однако противник понес огневое поражение и отступил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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