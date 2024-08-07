Алаудинов: Спецоперация выйдет на финишную прямую через несколько дней
Вооруженные силы Украины с целью совершить прорыв на территорию России через Курскую область используют свои последние резервы, сообщил в видеообращении в Telegram командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, после их уничтожения в ближайшие дни спецоперация выйдет на финишную прямую. «И дальше нас уже вряд ли кто остановит», – отметил командир.
Он назвал «в целом не критичной» ситуацию на приграничье Курской области.
6 августа Минобороны РФ сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала подразделения прикрытия российской границы в районах деревень Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.
Сообщалось, что в нападении участвовали 11 танков, более 20 бронемашин и около 300 боевиков. Однако противник понес огневое поражение и отступил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов: Спецоперация выйдет на финишную прямую через несколько дней
- Глава Курчатова назвал данные об обстрелах курской АЭС фейком
- В Москве задержан мужчина с топором, угрожавший молодым людям
- Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность
- Трамп заявил, что в понедельник даст интервью Илону Маску
- Коалиция США в Сирии 14 раз нарушила протоколы деконфликтации
- Мухаммад Юнус назначен главой временного правительства Бангладеш
- ВСУ сожгли главный собор мужского монастыря у Суджи под Курском
- В Крыму восстановили движение по перегону железной дороги
- Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на Курскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru