Алаудинов: Спецоперация выйдет на финишную прямую через несколько дней

По его словам, после их уничтожения в ближайшие дни спецоперация выйдет на финишную прямую. «И дальше нас уже вряд ли кто остановит», – отметил командир.

Он назвал «в целом не критичной» ситуацию на приграничье Курской области.

6 августа Минобороны РФ сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала подразделения прикрытия российской границы в районах деревень Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.

Сообщалось, что в нападении участвовали 11 танков, более 20 бронемашин и около 300 боевиков. Однако противник понес огневое поражение и отступил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

