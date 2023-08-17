Актер Макгинли призвал Зеленского лечиться от наркозависимости

Американский актер Джон Макгинли, который сыграл доктора Кокса в сериале «Клиника», обратился в соцсетях с призывом к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому начать лечение от наркомании и позаботиться о себе.

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Он призвал не путать доброту с терпимостью. Макгинли указал, что за последний год выпивка и наркотики стали «лучшими друзьями» президента.

Ранее продюсер Бардаш заявил о наркомании Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский

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