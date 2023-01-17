Продюсер Бардаш заявил о наркомании Зеленского

Украинский продюсер Юрий Бардаш, создатель музыкальных групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы», заявил о наркомании главы государства Владимира Зеленского, сообщает «РЕН ТВ».

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По его словам, лидера Украины поддерживает команда врачей, чтобы тот не умер. Бардаш считает, что человек, который не сталкивался с наркотиками, не поймет происходящее. Только тот, который, как сам музыкант, «видел многое», может понять по мимике, что «что-то не так».

«Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьезные медики. Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день. Электрошоком там его бьют, может. Я не знаю, что делают», – заявил Бардаш.

Ранее сообщалось, что Бардаш бежал из Грузии в Россию, объяснив это тем, что после песни с критикой президента Украины на него «объявлена охота». В Кремле не в курсе ситуации с экс-продюсером.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:НаркотикиУкраинаВладимир Зеленский
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