WP: Пентагон мог приказать летчикам США держаться подальше от Крыма
Министр обороны США Ллойд Остин, вероятно, приказал пилотам американских ВВС не подлетать близко к Крыму, сообщила газета Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы военного ведомства.
На одном из документов изображена карта Черного море. На ней отмечены районы, доступные для полетов разведывательных аппаратов.
Границы районов начинается примерно в 19 километрах от полуострова. Дополнительно прочерчена линия в 80 километрах от Крыма.
«Остин, скорее всего, приказал американским пилотам держать самолеты подальше от полуострова», - делает вывод издание.
Американский беспилотник MQ-9 Reaper 14 марта столкнулся с российским истребителем Су-27. Дрон потерял управляемость и упал в Черное море.
США не следует лезть к российским границам, все американские объекты будут сбиваться, сказал «Радиоточке НСН» член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
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