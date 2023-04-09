WP: Пентагон мог приказать летчикам США держаться подальше от Крыма

Министр обороны США Ллойд Остин, вероятно, приказал пилотам американских ВВС не подлетать близко к Крыму, сообщила газета Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы военного ведомства.

Белый дом: США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам РФ

На одном из документов изображена карта Черного море. На ней отмечены районы, доступные для полетов разведывательных аппаратов.

Границы районов начинается примерно в 19 километрах от полуострова. Дополнительно прочерчена линия в 80 километрах от Крыма.

«Остин, скорее всего, приказал американским пилотам держать самолеты подальше от полуострова», - делает вывод издание.

Американский беспилотник MQ-9 Reaper 14 марта столкнулся с российским истребителем Су-27. Дрон потерял управляемость и упал в Черное море.

США не следует лезть к российским границам, все американские объекты будут сбиваться, сказал «Радиоточке НСН» член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАКрымПентагон

Горячие новости

Все новости

партнеры