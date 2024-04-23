«Ахмат» и бригада 2-го армейского корпуса захватили опорные пункты в Клещеевке

Бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 2-го армейского корпуса захватили опорные пункты на западной окраине Клещеевки, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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В программе «60 минут» Алаудинов заявил, что две трети средств, которые выделялись Украине, осели в США.

«У ВСУ давно нет финансов не только на вооружение и оснащение, но и на зарплаты», - подчеркнул командир «Ахмата».

Ранее российское Минобороны впервые сообщило об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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