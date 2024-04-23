«Ахмат» и бригада 2-го армейского корпуса захватили опорные пункты в Клещеевке

Капремонт крыш стартовал в Москве Более 3 тысяч человек в Академическом районе получили новое жилье по реновации Коммунальный флот Москвы готов к открытию навигации Первый сезон проекта «Искусство в метро» продлится до осени «Солнце Москвы» на ВДНХ приглашает на развлекательную программу в стиле ретро в майские выходные