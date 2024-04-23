«Ахмат» и бригада 2-го армейского корпуса захватили опорные пункты в Клещеевке
23 апреля 202416:11
Бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 2-го армейского корпуса захватили опорные пункты на западной окраине Клещеевки, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
В программе «60 минут» Алаудинов заявил, что две трети средств, которые выделялись Украине, осели в США.
«У ВСУ давно нет финансов не только на вооружение и оснащение, но и на зарплаты», - подчеркнул командир «Ахмата».
Ранее российское Минобороны впервые сообщило об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru