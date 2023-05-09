Агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста под Артемовском
Под Артемовском (Бахмут) погиб журналист Agence France-Presse (AFP) Арман Сольден.
Сообщение о гибели корреспондента появилось в аккаунте агентства в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ). Отмечается, что Сольден попал под обстрел на окраине города Часов Яр.
«Все наши мысли обращены к его семье и близким», - говорится в публикации AFP.
В интервью РИА Новости побывавший в Донбассе журналист из США Ренди Кредико заявил, что украинская армия обстреливает гражданскую инфраструктуру Донецка и терроризирует мирное население, передает «Радиоточка НСН».
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