Агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста под Артемовском

Сообщение о гибели корреспондента появилось в аккаунте агентства в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ). Отмечается, что Сольден попал под обстрел на окраине города Часов Яр.

«Все наши мысли обращены к его семье и близким», - говорится в публикации AFP.

В интервью РИА Новости побывавший в Донбассе журналист из США Ренди Кредико заявил, что украинская армия обстреливает гражданскую инфраструктуру Донецка и терроризирует мирное население, передает «Радиоточка НСН».

