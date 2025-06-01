В МЖД подтвердили повреждение пути на перегоне Унеча — Жеча в Брянской области

В Брянской области на перегоне Унеча — Жеча обнаружены повреждения железнодорожных путей. Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД) в своем Telegram-канале.

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Как сообщили в МЖД, сегодня, 1 июня в 10:52 во время осмотра железнодорожной инфраструктуры на участке между станциями Унеча и Жеча в Брянской области с использованием специальной техники было выявлено повреждение пути.

В МЖД отметили, что пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что движение как пригородных поездов, так и поездов дальнего следования на этом участке временно не производится.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что 1 июня примерно в 11:00 утра по московскому времени, злоумышленники подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча-Жеча в момент проезда путеизмерительного поезда.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПроисшествиеЖелезная ДорогаБрянская ОбластьРоссия

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