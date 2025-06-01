СКР: Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты
1 июня Следственный комитет России квалифицировал подрывы мостов вблизи ж/д, произошедшие накануне в Брянской и Курской областях, как теракты. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По ее словам, Главное следственное управление по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уже возбудило уголовные дела.
За минувшие сутки в России произошло сразу три случая подрыва ж/д: два в Брянской области и один — в Курской. Так, вечером 31 мая в результате обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд №86, следовавшего по маршруту Климов-Москва, погибли семь человек, пострадали более 70.
Второй инцидент в этом регионе произошел примерно в 11:00 часов утра 1 июня. Там злоумышленники подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча-Жеча, когда там проезжал путеизмерительный поезд. В результате ЧП никто не пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В Курской области ночью 1 июня в Железногорском районе на 48-м км трассы Тросна-Калиновка при подрыве ж/д моста был поврежден грузовой поезд. В результате ЧП пострадали машинист и двое его помощников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru