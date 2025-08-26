Адвокаты заявили об угрозе жизни Богуслаева в украинском СИЗО

Бывшему президенту украинской компании «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву, обвиняемому в госизмене, грозит физическое устранение в СИЗО. Об этом сообщает издание «Подробности» со ссылкой на его защиту.

По данным адвокатов, администрация изолятора намеренно удерживает 86-летнего Богуслаева в опасных условиях: его лишают сна, регулярно переводят из камеры в камеру и помещают с опасными заключенными.