Адвокаты заявили об угрозе жизни Богуслаева в украинском СИЗО
Бывшему президенту украинской компании «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву, обвиняемому в госизмене, грозит физическое устранение в СИЗО. Об этом сообщает издание «Подробности» со ссылкой на его защиту.
По данным адвокатов, администрация изолятора намеренно удерживает 86-летнего Богуслаева в опасных условиях: его лишают сна, регулярно переводят из камеры в камеру и помещают с опасными заключенными.
Журналисты уточняют, что здоровье бывшего руководителя предприятия резко ухудшилось. Он практически потерял слух и перенес клиническую смерть.
Вячеслав Богуслаев более 30 лет возглавлял украинский авиастроительный завод «Мотор Сич», который производит двигатели для военной и гражданской авиации. В 2022 году его задержала СБУ по обвинению в госизмене, передает «Радиоточка НСН».
