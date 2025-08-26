Адвокаты заявили об угрозе жизни Богуслаева в украинском СИЗО

Бывшему президенту украинской компании «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву, обвиняемому в госизмене, грозит физическое устранение в СИЗО. Об этом сообщает издание «Подробности» со ссылкой на его защиту.

По данным адвокатов, администрация изолятора намеренно удерживает 86-летнего Богуслаева в опасных условиях: его лишают сна, регулярно переводят из камеры в камеру и помещают с опасными заключенными.

Украина готова обменять экс-главу «Мотор Сич» на тысячу пленных

Журналисты уточняют, что здоровье бывшего руководителя предприятия резко ухудшилось. Он практически потерял слух и перенес клиническую смерть.

Вячеслав Богуслаев более 30 лет возглавлял украинский авиастроительный завод «Мотор Сич», который производит двигатели для военной и гражданской авиации. В 2022 году его задержала СБУ по обвинению в госизмене, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org/#@tmotorsich
ТЕГИ:АрестУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры