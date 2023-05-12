Украина готова обменять экс-главу «Мотор Сич» на тысячу пленных
Киев готов обменять находящегося под арестом бывшего директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева (на фото слева) на тысячу украинских военнопленных, заявил советник главы офиса президента этой страны Михаил Подоляк.
«Если мы сможем за Богуслаева забрать тысячу наших ребят, то безусловно пойдем на какие-то обменные процессы»,— сказал Подоляк, которого цитирует «Коммерсантъ».
По его утверждению, Богуслаев «работал на россиян» и якобы поддерживал ракетные удары по собственному предприятию.
О задержании Богуслаева стало известно в октябре прошлого года. Вскоре глава «Мотор Сич» был арестован по подозрению в госизмене и по ряду других статей. Украинские СМИ сообщили 11 мая, что Богуслаев попросил власти Украины включить его в списки на обмен с Россией.
В сентябре 2022 года в ходе обмена пленными между Украиной и Россией Москве был передан украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru