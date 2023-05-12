Украина готова обменять экс-главу «Мотор Сич» на тысячу пленных

По его утверждению, Богуслаев «работал на россиян» и якобы поддерживал ракетные удары по собственному предприятию.

О задержании Богуслаева стало известно в октябре прошлого года. Вскоре глава «Мотор Сич» был арестован по подозрению в госизмене и по ряду других статей. Украинские СМИ сообщили 11 мая, что Богуслаев попросил власти Украины включить его в списки на обмен с Россией.

В сентябре 2022 года в ходе обмена пленными между Украиной и Россией Москве был передан украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

