Адам Кадыров приехал в Мариуполь

Сын главы Чечни Адам Кадыров побывал в Мариуполе, где посетил чеченских бойцов. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского

На месте он также встретился с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым в сопровождении Хамзата Кадырова. Делимханов в свою очередь передал бойцам приветствие от Кадырова-старшего и глубокую признательность за их работу.

«Я горд, что команда Кадырова делает все возможное для достижения целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим Владимиром Путиным в рамках СВО», - написал глава Чечни.

В октябре Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/akhmeddudaev
ТЕГИ:МариупольКадыров

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