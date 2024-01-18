Адам Кадыров приехал в Мариуполь
18 января 202418:11
Сын главы Чечни Адам Кадыров побывал в Мариуполе, где посетил чеченских бойцов. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
На месте он также встретился с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым в сопровождении Хамзата Кадырова. Делимханов в свою очередь передал бойцам приветствие от Кадырова-старшего и глубокую признательность за их работу.
«Я горд, что команда Кадырова делает все возможное для достижения целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим Владимиром Путиным в рамках СВО», - написал глава Чечни.
В октябре Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru