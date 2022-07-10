25-летняя замминистра Украины консультировала менеджеров парикмахерских

МО: российские авиация и артиллерия уничтожили два ангара ВСУ с гаубицами М777 производства США

В Турции за последние две недели число случаев заражения COVID-19 выросло в пять раз

СМИ: девять человек присоединились к гонке за пост лидера Консервативной партии Великобритании

Путин поздравил Народного артиста РФ Юрия Стоянова с 65-летием