25-летняя замминистра Украины консультировала менеджеров парикмахерских

На пост заместителя министра по евроинтеграции Украины при министерстве соцполитики назначили 25-летнюю Анну Сергееву. По данным издания «Страна» у девушки нет опыта работы в госсекторе, ранее она руководила компанией «Сервис Ревизор», которая в том числе консультировала парикмахерские и салоны красоты по вопросам управления и коммерческой деятельности.

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Также сообщается, что оклад нового замминистра составляет более 68 тыс. гривен (свыше $2,3 тыс.) в месяц. Журналисты отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский получает в 2,5 раза меньше.

Сергеева назначена в минсоцполитики Украины в начале июня, девушка уже исполняет свои обязанности.

Ранее украинский посол Андрей Мельник был уволен со своего поста диппредставителя в Германии. Соответствующий президентский указ опубликован на сайте Владимира Зеленского 9 июля.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПолитикаНазначениеМинистрыУкраина
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