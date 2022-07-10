25-летняя замминистра Украины консультировала менеджеров парикмахерских
На пост заместителя министра по евроинтеграции Украины при министерстве соцполитики назначили 25-летнюю Анну Сергееву. По данным издания «Страна» у девушки нет опыта работы в госсекторе, ранее она руководила компанией «Сервис Ревизор», которая в том числе консультировала парикмахерские и салоны красоты по вопросам управления и коммерческой деятельности.
Также сообщается, что оклад нового замминистра составляет более 68 тыс. гривен (свыше $2,3 тыс.) в месяц. Журналисты отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский получает в 2,5 раза меньше.
Сергеева назначена в минсоцполитики Украины в начале июня, девушка уже исполняет свои обязанности.
Ранее украинский посол Андрей Мельник был уволен со своего поста диппредставителя в Германии. Соответствующий президентский указ опубликован на сайте Владимира Зеленского 9 июля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 937 / сут.
Умерли
382 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 582 / сут.
- На Украине сбили два штурмовика ВСУ и один МиГ-29 за сутки
- 25-летняя замминистра Украины консультировала менеджеров парикмахерских
- Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье
- Новое слово. В России опять пытаются «переименовать» президента
- Минобороны РФ: уничтожены американские гаубицы М777 и снаряды в Константиновке и Славянске
- Министр обороны Франции раскрыл информацию о контактах с коллегами в России
- В ЛДПР предложили переименовать президента в правителя
- В России ограничили доступ к сайту немецкой газеты Die Welt
- В России госпитализировали 748 человек с коронавирусом за сутки
- Посол ЛНР Мирошник: Продолжается наступление союзных сил к Северску ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru