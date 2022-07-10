Зеленский объяснил увольнение ряда украинских послов

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил ротацией увольнение послов в ряде стран, в том числе в Германии, следует из заявления на сайте офиса главы государства.

Зеленский отправил в отставку посла Украины в Германии Мельника

Лидер страны заявил, что это нормальная часть дипломатической практики. «В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины. Кандидатуры готовятся министерством иностранных дел», — следует из заявления.

Напомним, украинский посол Андрей Мельник уволен со своего поста диппредставителя в Германии. С деятельностью Мельника на посту украинского посла в Германии связана череда скандальных высказываний.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ПосолУкраинаВладимир Зеленский
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