Зеленский объяснил увольнение ряда украинских послов
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил ротацией увольнение послов в ряде стран, в том числе в Германии, следует из заявления на сайте офиса главы государства.
Лидер страны заявил, что это нормальная часть дипломатической практики. «В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины. Кандидатуры готовятся министерством иностранных дел», — следует из заявления.
Напомним, украинский посол Андрей Мельник уволен со своего поста диппредставителя в Германии. С деятельностью Мельника на посту украинского посла в Германии связана череда скандальных высказываний.
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