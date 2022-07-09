Зеленский отправил в отставку посла Украины в Германии Мельника
Украинский посол Андрей Мельник уволен со своего поста диппредставителя в Германии. Соответствующий президентский указ опубликован на сайте Владимира Зеленского 9 июля.
«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», - отмечается в тексте документа.
С деятельностью Мельника на посту украинского посла в Германии связана череда скандальных высказываний, так, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».
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