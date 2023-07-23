12 жителей Крыма пострадали после атаки беспилотника

В Крыму врачи оказали помощь двенадцати жителям Красногвардейского района, эвакуированным в пункт временного размещения, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Это произошло после атаки беспилотника на склад боеприпасов. Восьми жителям оказали амбулаторную помощь, еще четырех пришлось госпитализировать.

Жителей в радиусе пяти километров от склада эвакуировали.

Также крымские власти остановили движение на Крымской железной дороге – в целях минимизации рисков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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