12 жителей Крыма пострадали после атаки беспилотника
23 июля 202301:01
В Крыму врачи оказали помощь двенадцати жителям Красногвардейского района, эвакуированным в пункт временного размещения, сообщает пресс-служба Минздрава.
Это произошло после атаки беспилотника на склад боеприпасов. Восьми жителям оказали амбулаторную помощь, еще четырех пришлось госпитализировать.
Жителей в радиусе пяти километров от склада эвакуировали.
Также крымские власти остановили движение на Крымской железной дороге – в целях минимизации рисков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru