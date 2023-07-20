СМИ: в Новой Москве упали два беспилотника

По информации издания, один БПЛА упал на крышу детского центра, другой - на территории Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.

Детей экстренно эвакуировали, территорию происшествия оцепили. На место едут взрывотехники. Информации о пострадавших не поступало.

Telegram-канал Baza в среду сообщил об атаке аэродрома в Рязанской области с помощью беспилотника. На месте обнаружена воронка, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

