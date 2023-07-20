СМИ: в Новой Москве упали два беспилотника
Два беспилотных летательных аппарата упали на территории поселения Вороновское в Новой Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, один БПЛА упал на крышу детского центра, другой - на территории Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий.
Детей экстренно эвакуировали, территорию происшествия оцепили. На место едут взрывотехники. Информации о пострадавших не поступало.
Telegram-канал Baza в среду сообщил об атаке аэродрома в Рязанской области с помощью беспилотника. На месте обнаружена воронка, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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