«Пугает COVID». В Союзе турагентств оценили спрос на отдых в ноябре

Президент Союза турагентств отметил, что россияне боятся планировать зарубежные поездки из-за неопределенности в связи с коронавирусом.

«Любимые всеми Турция и Египет тоже популярны, но глубины продаж нет, даже с учетом того, что Египет только недавно открыли. Люди немного опасаются того, что могут закрыть границы», - пояснил эксперт.

Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что более полумиллиона россиян забронировали туры по стране до 25 декабря по программе кэшбека. Он рассказал о наиболее популярных маршрутах для отдыха в ноябрьские выходные.

«В основном это традиционно черноморское побережье, а также Северо-Запад, Золотое Кольцо, Бурятия с Байкалом», - отметил Барзыкин.

В ноябре россияне будут отдыхать четыре дня подряд – с 4-го по 7-ое число. В четверг, 4 ноября, в стране отмечается День народного единства. В пятницу, 5 ноября, будет перенос выходного со 2 января. 6 и 7 – суббота и воскресенье – обычные выходные дни.

