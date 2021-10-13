«Пугает COVID». В Союзе турагентств оценили спрос на отдых в ноябре
Сергей Голов рассказал, где россияне планируют провести четырехдневные ноябрьские выходные.
Президент Союза турагентств Сергей Голов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на четырехдневных ноябрьских выходных россияне будут, в основном, отдыхать внутри страны. Он объяснил это двумя факторами: ситуацией со школьными каникулами и ростом заболеваемости COVID-19.
«Сейчас многие привязаны к школьным каникулам. А дети многие учатся триместрами, и эти каникулы у многих не совпадают с родительскими. Поэтому в основном, что касается Москвы, есть спрос на подмосковные дома отдыха. Также у людей есть опасения, связанные с обострением «пандемийной» ситуации. Если в «доковидное» время глубина продаж была до Нового года, то сейчас не более двух недель. И то, в основном, это поездки внутри страны», - заявил Голов.
Президент Союза турагентств отметил, что россияне боятся планировать зарубежные поездки из-за неопределенности в связи с коронавирусом.
«Любимые всеми Турция и Египет тоже популярны, но глубины продаж нет, даже с учетом того, что Египет только недавно открыли. Люди немного опасаются того, что могут закрыть границы», - пояснил эксперт.
Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что более полумиллиона россиян забронировали туры по стране до 25 декабря по программе кэшбека. Он рассказал о наиболее популярных маршрутах для отдыха в ноябрьские выходные.
«В основном это традиционно черноморское побережье, а также Северо-Запад, Золотое Кольцо, Бурятия с Байкалом», - отметил Барзыкин.
В ноябре россияне будут отдыхать четыре дня подряд – с 4-го по 7-ое число. В четверг, 4 ноября, в стране отмечается День народного единства. В пятницу, 5 ноября, будет перенос выходного со 2 января. 6 и 7 – суббота и воскресенье – обычные выходные дни.
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