Застрявший в Японии лайнер с россиянами на борту прибыл в Китай

Круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого находятся, в том числе, российские пассажиры, ранее застрявший в Японии по техническим причинам, 11 ноября прибыл в Шанхай, сообщает РИА Новости.

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Судно пришвартовалось в международном круизном порту Усун. Часть россиян после прибытия в город отправятся в шанхайский международный аэропорт Пудун, откуда вылетят рейсом до Москвы. Другая часть россиян вылетит рейсами в другие дни, для них туроператор забронировал отель.

У прибывших в Шанхай граждан РФ есть действующие транзитные визы. Компания-организатор круиза также готова к решению всех вопросов по дальнейшему передвижению российских граждан после прибытия в Шанхай.

На фоне ЧП в Японии застряли сотни российских туристов, которые не могли покинуть лайнер и добраться в Китай самостоятельно. Около 600 россиян жаловались, что из-за задержки могут потерять дорогие обратные билеты домой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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