Застрявший в Японии лайнер с россиянами на борту прибыл в Китай

Судно пришвартовалось в международном круизном порту Усун. Часть россиян после прибытия в город отправятся в шанхайский международный аэропорт Пудун, откуда вылетят рейсом до Москвы. Другая часть россиян вылетит рейсами в другие дни, для них туроператор забронировал отель.

У прибывших в Шанхай граждан РФ есть действующие транзитные визы. Компания-организатор круиза также готова к решению всех вопросов по дальнейшему передвижению российских граждан после прибытия в Шанхай.

На фоне ЧП в Японии застряли сотни российских туристов, которые не могли покинуть лайнер и добраться в Китай самостоятельно. Около 600 россиян жаловались, что из-за задержки могут потерять дорогие обратные билеты домой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

