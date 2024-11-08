Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами отплыл в Шанхай
Круизный лайнер «Спектр морей» с россиянами, который застрял в Японии из-за поломки, отплыл из Йокогамы в китайский Шанхай. Об этом пишет РБК.
Судно должно было прибыть в Китай 9 ноября, однако оно не могло покинуть Японию из-за технической неисправности. В Ассоциации туроператоров отмечали, что у корабля возникли проблемы с двигателем. Прибытие «Спектра морей» в Шанхай отложили на два дня.
На фоне ЧП в Японии застряли сотни российских туристов, которые не могли покинуть лайнер и добраться в Китай самостоятельно. Около 600 россиян жаловались, что из-за задержки могут потерять дорогие обратные билеты домой, напоминает Ura.ru.
Ранее оказавшаяся на лайнере россиянка Марьяна рассказала, что туристам застрявшего в Японии судна предоставляют еду, развлекательную программу и скидки на дополнительные напитки, кроме того, туроператор обещал компенсировать $400 за потерянные билеты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru