Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами отплыл в Шанхай

Круизный лайнер «Спектр морей» с россиянами, который застрял в Японии из-за поломки, отплыл из Йокогамы в китайский Шанхай. Об этом пишет РБК.

Судно должно было прибыть в Китай 9 ноября, однако оно не могло покинуть Японию из-за технической неисправности. В Ассоциации туроператоров отмечали, что у корабля возникли проблемы с двигателем. Прибытие «Спектра морей» в Шанхай отложили на два дня.

На фоне ЧП в Японии застряли сотни российских туристов, которые не могли покинуть лайнер и добраться в Китай самостоятельно. Около 600 россиян жаловались, что из-за задержки могут потерять дорогие обратные билеты домой, напоминает Ura.ru.

Ранее оказавшаяся на лайнере россиянка Марьяна рассказала, что туристам застрявшего в Японии судна предоставляют еду, развлекательную программу и скидки на дополнительные напитки, кроме того, туроператор обещал компенсировать $400 за потерянные билеты.

