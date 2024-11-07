«Начался психоз»: Туристка об обстановке на борту застрявшего в Японии лайнера
Туристам круизного лайнера Spectrum of The Seas, застрявшего в Японии из-за поломки, продолжают предоставлять еду, развлекательную программу, также предложили скидки на дополнительные напитки, однако некоторые пассажиры обеспокоены своим опозданием на обратный рейс. Об этом рассказала россиянка Марьяна, которая также путешествует на лайнере.
«Есть визовые нюансы, по приходу в порт нужно получить визу Шанхая транзитную, и для этого мы должны предъявить обратные билеты. А получается, что у этих туристов обратные билеты уже недействительные, то есть оснований для выдачи визы у них нет. Получается, что компания Royal Caribbean привезет кучку нелегалов», - заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Марьяны, компания обещала туристам $400 компенсации за потерянные билеты, однако новый перелет обойдется в 250 тысяч рублей. Как добавила туристка, ее обратный вылет запланирован на 11 число, однако уверенности в том, что она попадет на свой рейс нет.
Ранее СМИ сообщили, что на круизном лайнере Spectrum of the Seas («Спектр морей»), который застрял после поломки в японском порту Йокогама, находится от 500 до 600 граждан России. Судно должно было прибыть в китайский Шанхай 9 ноября, однако теперь организаторы круиза называют ориентировочным временем прибытия 11 ноября, напоминает «Радиоточка НСН».
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