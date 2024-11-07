«Начался психоз»: Туристка об обстановке на борту застрявшего в Японии лайнера

«Есть визовые нюансы, по приходу в порт нужно получить визу Шанхая транзитную, и для этого мы должны предъявить обратные билеты. А получается, что у этих туристов обратные билеты уже недействительные, то есть оснований для выдачи визы у них нет. Получается, что компания Royal Caribbean привезет кучку нелегалов», - заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Марьяны, компания обещала туристам $400 компенсации за потерянные билеты, однако новый перелет обойдется в 250 тысяч рублей. Как добавила туристка, ее обратный вылет запланирован на 11 число, однако уверенности в том, что она попадет на свой рейс нет.

Ранее СМИ сообщили, что на круизном лайнере Spectrum of the Seas («Спектр морей»), который застрял после поломки в японском порту Йокогама, находится от 500 до 600 граждан России. Судно должно было прибыть в китайский Шанхай 9 ноября, однако теперь организаторы круиза называют ориентировочным временем прибытия 11 ноября, напоминает «Радиоточка НСН».

