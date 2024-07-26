«Турция с ограничениями»: Россиян предупредили о нюансах отдыха на Хайнане

Китайский остров Хайнань в чем-то похож на Турцию и пользуется особой популярностью у жителей Дальнего Востока, жителям других регионов отпуск здесь обойдется дороже из-за перелета, заявил гендиректор "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов в разговоре с НСН.

Дешевле всего отдохнуть на море в начале августа россияне смогут в Анапе, пишет АТОР со ссылкой на статистику «1001 Тур». На втором месте – Сочи, на третьем – Абхазия. А на четвертом месте рейтинга оказался китайский Хайнань. Тур на курорт можно приобрести от 110,8 тыс. рублей на двоих за 10 дней с перелетом и проживанием в «трешке» с включенными завтраками. Арутюнов отметил, что здесь речь идет о дешевых отелях не у моря.