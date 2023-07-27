Захарова сообщила о резком росте интереса российских туристов к Африке

«Я бы назвала это взрывным ростом интереса российских туристов к Африканскому континенту», - сказала дипломат в ходе сессии саммита «Россия - Африка».

Она отметила, что российские туристы освоили многие ранее непопулярные направления. При этом Захарова посетовала, что в РФ из африканских стран приезжает не так много путешественников.

Второй саммит «Россия - Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Организован экономический и гуманитарный форум, сообщает «Радиоточка НСН».

