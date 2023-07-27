Захарова сообщила о резком росте интереса российских туристов к Африке
Интерес россиян к Африке демонстрирует «взрывной рост». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
«Я бы назвала это взрывным ростом интереса российских туристов к Африканскому континенту», - сказала дипломат в ходе сессии саммита «Россия - Африка».
Она отметила, что российские туристы освоили многие ранее непопулярные направления. При этом Захарова посетовала, что в РФ из африканских стран приезжает не так много путешественников.
Второй саммит «Россия - Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Организован экономический и гуманитарный форум, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова сообщила о резком росте интереса российских туристов к Африке
- В Киеве заявили о риске остаться без черноморских портов
- Путин: Россия и Зимбабве выступают с единых позиций
- Российский пловец Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине
- Журова: Украина сняла запрет на соревнования с россиянами из-за угрозы санкций
- Мизулина опровергла сообщения о причастности к сайту с порнографией
- Фильм «Барби» стал рекордсменом США по выручке
- Оппозиция Грузии возмутилась прибытием в Батуми лайнера с россиянами
- Захарова: Запад угрожал Африке за сотрудничество с Россией
- Решетников: РФ может нарастить товарооборот с Африкой минимум вдвое к 2030 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru