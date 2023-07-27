Решетников: РФ может нарастить товарооборот с Африкой минимум вдвое к 2030 году

Россия может нарастить товарооборот с африканскими странами к 2030 году минимум вдвое с текущих 18 миллиардов долларов. Такое заявление сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью каналу «Россия 24».

Путин: Страны Африки сами могут стать экспортерами продовольствия

Он отметил, что Африка является крупнейшим рынком, который растет. По словам Решетникова, африканские страны являются естественными потребителями тех товаров, которые производит РФ, в частности продовольствия и удобрений.

Ранее, 27 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что забота западных стран об Африке - всего лишь пустые разговоры. Выступая на пленарной сессии второго саммита «Россия - Африка» он напомнил, что России не позволяли безвозмездно отправить удобрения, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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