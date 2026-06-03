Даже три «звезды»: Гости ПМЭФ заняли все гостиницы Санкт-Петербурга
Участники Петербургского экономического форума и представители СМИ заняли все свободные места в отелях города, заявил НСН Геннадий Ламшин.
Путешественникам стоит переждать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), так как в городе точно не будет свободных мест в лучших и хороших отелях, а также могут занять и трехзвездочные локации, рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в разговоре с НСН.
В Санкт-Петербурге 3 июня стартовал 29-й ПМЭФ. Он считается одной из ключевых площадок для обсуждения экономической повестки, привлечения инвестиций и развития международного сотрудничества для российского бизнеса. На этом фоне в город приезжают десятки тысяч гостей. Ламшин подчеркнул, что это приводит к росту цен на аренду.
«Это ежегодная проблема, но спрос определяет предложение. Сейчас на самом форуме 20 тысяч гостей со всего мира. Это не рядовые лица, поэтому все гостиницы переполнены, а еще приехала и армия СМИ. Неудивительно, что в такой ситуации цены взвинчивают. Участники предпочитают останавливаться в отелях уровнем не ниже четырех звезд, и берут трешки, только если все остальное заполнено. На отели четыре-пять звезд в этот период не стоит рассчитывать, так как там точно нет мест. Простым туристам я сейчас не советовал бы ехать в Санкт-Петербург, а предложил бы подождать дня три-четыре, пока не закончится ПМЭФ. А потом можно сразу ехать — в Петербурге всегда хорошая загрузка», — отметил он.
Ранее Ламшин раскрыл НСН, как российские отели врут про количество звезд.
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