Путешественникам стоит переждать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), так как в городе точно не будет свободных мест в лучших и хороших отелях, а также могут занять и трехзвездочные локации, рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в разговоре с НСН.



В Санкт-Петербурге 3 июня стартовал 29-й ПМЭФ. Он считается одной из ключевых площадок для обсуждения экономической повестки, привлечения инвестиций и развития международного сотрудничества для российского бизнеса. На этом фоне в город приезжают десятки тысяч гостей. Ламшин подчеркнул, что это приводит к росту цен на аренду.