Исследование: Москва, Грозный, Сочи и Санкт-Петербург стали лидерами по качеству жизни в РФ

Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Сочи и Владикавказ попали в список лидеров по качеству жизни в России, сообщает РИА Новости.

Москва названа самым счастливым регионом России

Таковы результаты исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова по итогам первого квартала 2026 года.

Наиболее привлекательные для проживания такие города, как Калининград, Екатеринбург, Новороссийск, Калуга и Вологда.

Доступность жилья выше всего в Оренбурге, Хабаровске и Мурманске.

Лучшая экологическая обстановка в Грозном, Владикавказе и Новороссийске.

Самую высокую самооценку материального благополучия демонстрируют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Ранее были названы города, жители которых стали чаще ходить в театры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
