Бизнес на жадности: Как российские отели врут про количество звезд
Геннадий Ламшин заявил НСН, что некоторые отели по-прежнему договариваются с «экспертами» на получение завышенной оценки или более высокой категории по звездам.
Российские отели стараются завысить звездность и классификацию, чтобы привлечь посетителей, но в итоге из-за жадности теряют их, заявил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН.
В ходе тайных проверок Росаккредитация и Роскачество обнаружили нарушения у 11 компаний, присваивающих звезды российским отелям. Пока с ними провели профилактические беседы, но в перспективе речь может идти и об отзыве лицензий. Сейчас около трети работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной классификации. Это вызывает негативные эмоции у туристов и дискредитирует систему в целом, пишет «Коммерсант». Ламшин объяснил, как работает эта схема.
«Нарушения в отелях всегда были. Теперь есть контроль, это стало работать, привлекаются и региональные власти. Кто-то допускает нарушения, чтобы выглядеть в глазах потенциальных гостей лучше. Они договариваются с «экспертами» на получение завышенной оценки или более высокой категории по звездам. Конечно, так легче продавать номера, но это всегда чревато тем, что выявляется все на практике именно гостями. На фото человек видит гостиницу на четыре звезды, а в реальности так все не выглядит. В таком случае человек не посоветует своим друзьям, родственникам это место. Из-за своей жадности гостиница будет терять гостей на будущее. Качественные гостиницы выигрывают, так как люди к ним возвращаются», - отметил он.
Он раскрыл, в чем заключаются главные нарушения отелей.
«Не уверен, что около трети работающих в России гостиниц не соответствуют заявленной классификации, это все-таки завышенное количество. Я думаю, что хотят попугать сами гостиницы и недобросовестные экспертные организации. Соответствие классификации – это не только площади, новое оборудование, кровати, тумбочки, телевизоры, это и качество услуг от персонала. Здесь много чего может быть. На всем можно, но не нужно экономить. Добросовестные аккредитованные организации избавляются от экспертов, которые не могут честно и правильно оценить уровень», - добавил собеседник НСН.
Придется подготовиться к тому, что 2026-2027 года будут сложными для отельного бизнеса, и какая-то часть номерного фонда закроется. Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.
