За первые полтора месяца 2024 года Таиланд посетили более 347 тысяч россиян

Таким образом, Россия вышла на третье место по количеству приезжающих в Таиланд туристов. На первом месте - китайские туристы, на втором - отдыхающие из Малайзии.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что отели Таиланда предложили российским туристам скидки на размещение до 40% на весенний и летний отдых, отмечает RT.

