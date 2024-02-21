За первые полтора месяца 2024 года Таиланд посетили более 347 тысяч россиян
21 февраля 202415:25
За первые полтора месяца 2024 года Таиланд посетили больше 347 тысяч российских туристов, рассказала министр туризма и спорта Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон.
Таким образом, Россия вышла на третье место по количеству приезжающих в Таиланд туристов. На первом месте - китайские туристы, на втором - отдыхающие из Малайзии.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что отели Таиланда предложили российским туристам скидки на размещение до 40% на весенний и летний отдых, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru