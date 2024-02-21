За первые полтора месяца 2024 года Таиланд посетили более 347 тысяч россиян

За первые полтора месяца 2024 года Таиланд посетили больше 347 тысяч российских туристов, рассказала министр туризма и спорта Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон.

Жилые комплексы Таиланда обогнали турецкие по числу просмотров россиянами

Таким образом, Россия вышла на третье место по количеству приезжающих в Таиланд туристов. На первом месте - китайские туристы, на втором - отдыхающие из Малайзии.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что отели Таиланда предложили российским туристам скидки на размещение до 40% на весенний и летний отдых, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтдыхТуризмРоссийские ТуристыТаиланд

Горячие новости

Все новости

партнеры