Жилые комплексы Таиланда обогнали турецкие по числу просмотров россиянами
Доля просмотров россиянами готовых и строящихся жилых комплексов в Таиланде в январе составила 19%, пишет «Газета.Ru».
Топ-1 регион, где россияне чаще всего смотрят новостройки для покупки - ОАЭ. Там доля просмотров гражданами РФ составляет 63%. Турция же идет на третьем месте с долей просмотров россиянами карточек домов в 16%.
В течение последних трех месяцев у россиян наблюдается рост интереса к Таиланду как с точки зрения количества уникальных пользователей, так и просмотров. Так с ноября количество запросов на консультацию по недвижимости Таиланда выросло на 81%.
Ранее стало известно, что россияне в январе приобрели 555 лотов недвижимости в Турции и снова заняли первое место среди иностранцев по покупке жилья в стране, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru