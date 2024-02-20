Жилые комплексы Таиланда обогнали турецкие по числу просмотров россиянами

Топ-1 регион, где россияне чаще всего смотрят новостройки для покупки - ОАЭ. Там доля просмотров гражданами РФ составляет 63%. Турция же идет на третьем месте с долей просмотров россиянами карточек домов в 16%.

В течение последних трех месяцев у россиян наблюдается рост интереса к Таиланду как с точки зрения количества уникальных пользователей, так и просмотров. Так с ноября количество запросов на консультацию по недвижимости Таиланда выросло на 81%.

Ранее стало известно, что россияне в январе приобрели 555 лотов недвижимости в Турции и снова заняли первое место среди иностранцев по покупке жилья в стране, напоминает RT.