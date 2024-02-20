АТОР: Отели Таиланда предложили туристам скидки до 40% на весну и лето
Отели Таиланда предложили российским туристам скидки на размещение до 40% на весенний и летний отдых, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что сэкономить можно именно благодаря акциям и спецпредложениям гостиниц – глобальных скидок в сезон не будет. Получить скидку от отеля можно в случае раннего бронирования и внесения оплаты до определенной даты.
Туроператоры фиксируют весомый объем продаж туров на лето и майские праздники уже сейчас, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН». По его словам, аналитики ожидают падение рубля, что сделает перелеты и размещение более дорогими.
Также Мурадян посоветовал выбирать более длительные путешествия, так как стоимость билета составляет до 50% в туре и не зависит от количества дней отпуска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru