«Сейчас и туристы, и туристические компании ожидают решения Роспотребнадзора, а также заключения экологических служб о рекомендациях по предстоящему летнему сезону. В случае с внутренним туризмом (в отличие от выездного) бронирование происходит гораздо позже, только сейчас, в апреле, формируются бронирования. Пока они на 50% ниже, чем годом ранее. Это ожидаемый результат, так как здесь важна именно информация. В целом Анапа каждый год принимает до 4,5 млн туристов из 18 млн, которые отправляются в Краснодарский край, это уникальный курорт. Те большие усилия, которые сейчас предпринимаются для ликвидации экологической катастрофы, произошедшей минувшей зимой, улучшат результат по бронированию. Делать выводы можно будет только после начала массового бронирования», — сказал Горин.

Собеседник НСН также уточнил, по каким направлениям выросли показатели бронирования.

«В этом году мы видим рост в Абхазии после снятия ограничений, введенных в ноябре 2024 года, у этой страны наиболее удобно налажена транспортная связь с Россией. Если говорить о внутреннем туризме, то это Сочи, Геленджик. В целом очень большой рост показывает Краснодарский край. Также не стоит забывать, что очень растет выездной туризм. Если посмотреть на его показатели, мы увидим, что наиболее динамичны Турция (мы надеемся, что туда в 2025 году отправятся отдыхать свыше 7 млн человек, причем не менее 3,5 млн человек — за летние три месяца), Египет, ОАЭ, рост наблюдается по всем международным направлениям, так как был очень долгий период укрепления рубля, что способствовало укреплению внешнего туризма. Кроме того, можно отметить, что по различным российским направлениям мы этим летом планируем около 33 млн поездок россиян (втрое больше, чем количество международных поездок)», — добавил эксперт.

Горин также рассказал о расширении полетных программ.