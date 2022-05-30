Япония возобновила выдачу россиянам туристических виз

Японские власти возобновили выдачу гражданам России туристических виз россиянам, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

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В сообщении говорится, что кроме стандартного набора документов россиянам, желающим попасть в Японию, потребуется ПЦР-тест не старше 72 часов, а также подтверждение от принимающей японской туристической компании, получить его можно у осуществляющего бронирование российского туроператора.

Отмечается, что посетить Японию смогут только организованные группы туристов. Согласно требованиями японского МИД, у неё должен быть руководитель, осуществляющий контроль за ношением защитных масок и соблюднием антиковидных мер.

Ранее МИД Японии разрешил российским туристам посещать страну начиная с 10 июня, при этом был отменён обязательный карантин.

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