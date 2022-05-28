Кипр отменяет необходимость ПЦР-тестов при въезде в страну

Власти Кипра отменяют необходимость предъявления результата ПЦР-теста при въезде в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Решение вступает в силу с 1 июня. Также отменяется необходимость предоставления сертификата о вакцинации.

Отмечается, что новое правило распространяется как на аэропорты, так и на порты.

Ранее сообщалось, что власти Кипра собираются лишить кипрского гражданства четырех российских предпринимателей - Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также членов их семей.

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