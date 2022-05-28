Кипр отменяет необходимость ПЦР-тестов при въезде в страну
Власти Кипра отменяют необходимость предъявления результата ПЦР-теста при въезде в страну. Об этом сообщает ТАСС.
Решение вступает в силу с 1 июня. Также отменяется необходимость предоставления сертификата о вакцинации.
Отмечается, что новое правило распространяется как на аэропорты, так и на порты.
Ранее сообщалось, что власти Кипра собираются лишить кипрского гражданства четырех российских предпринимателей - Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также членов их семей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- Кипр отменяет необходимость ПЦР-тестов при въезде в страну
- Во Франции начали ставить прививки для профилактики распространения оспы обезьян
- Число палестинцев, пострадавших в боях с военными Израиля, выросло до 240
- В телеграм-каналах сообщают, что Порошенко пытается выехать из Украины
- Израиль поделится с США результатами расследования гибели журналистки Al Jazeera
- В Финляндии назвали переговоры с Турцией «хорошими»
- Президент Никарагуа: власти США переживают момент шизофрении
- Тележурналист Эрнест Мацкявичюс возглавил департамент медиа ВШЭ
- Три человека погибли в Ижевске при пожаре в жилом доме
- Янукович: государственности Украины грозит полное уничтожение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru