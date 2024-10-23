В РСТ предложили создать госфонд гарантий в сфере выездного туризма

Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил создать отдельный государственный фонд гарантий в сфере выездного туризма, с каждого проданного тура за границу в него будет отчисляться до 100 рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как ожидается, нововведение станет альтернативой фондам персональной ответственности и страхования операторов. Сейчас туркомпании должны вносить эквивалентную 1% от оборота за предыдущий год сумму в фонд персональной ответственности, за счет которого осуществляют выплаты туристам в случае банкротства организации. В то же время туроператоры должны страховать ответственность на сумму, соответствующую 5% от оборота, но не ниже 50 млн рублей.

По словам директора филиала «Евроинс туристическое страхование» Юлии Алчеевой, механизм страхования рисков заграничных туров будет фактически идентичен действующему на рынке банковских вкладов, когда при банкротстве организации с вкладчиками рассчитывается Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Однако эксперты считают, что переход на систему взносов с каждого тура может вызвать негативную реакцию у туристов, и в отрасли придется провести значительную разъяснительную работу.

Ранее президент РСТ Илья Уманский заявил, что с 2023 года число поездок россиян выросло на 24%, пишет RT.

