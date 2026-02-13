Набиуллина рассказала, когда инфляция в России стабилизируется к 4%

В ходе пресс-конференции она отметила, что потребуется время, «чтобы инфляция была на этом низком уровне» в течение некоторого периода.

«Чтобы люди начали верить, что это надолго», - подчеркнула Набиуллина.

Также она добавила, что регулято ожидает, что инфляция «по итогам года будет в пределах 4,5%-5,5%».

Ранее о том, что инфляция в России в дальнейшем будет замедляться, заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

