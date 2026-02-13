Набиуллина рассказала, когда инфляция в России стабилизируется к 4%
Инфляция, по прогнозу Центробанка, стабилизируется в России к 4% в 2027 году. Как пишет RT, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
В ходе пресс-конференции она отметила, что потребуется время, «чтобы инфляция была на этом низком уровне» в течение некоторого периода.
«Чтобы люди начали верить, что это надолго», - подчеркнула Набиуллина.
Также она добавила, что регулято ожидает, что инфляция «по итогам года будет в пределах 4,5%-5,5%».
Ранее о том, что инфляция в России в дальнейшем будет замедляться, заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не купишь - разведется»: Как продавцы манипулируют гражданами 14 февраля
- Путину подарили икону Божией Матери «Целительница»
- Цены взлетят: Что будет с товарами бренда Adidas в России
- Свинцов рассказал, как в России нужно изменить День святого Валентина
- Набиуллина рассказала, когда инфляция в России стабилизируется к 4%
- Глава NASA заявил, что МКС будет оставаться на орбите еще долгое время
- Умер основатель группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель
- Недетская нагрузка: Почему перенесли введение духовно-нравственной культуры в школах
- Политолог назвал маловероятным проведение выборов на Украине в ближайшее время
- Скинутся французам? Какой будет ядерная оборонительная система Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru