Набиуллина рассказала, когда инфляция в России стабилизируется к 4%

Инфляция, по прогнозу Центробанка, стабилизируется в России к 4% в 2027 году. Как пишет RT, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%

В ходе пресс-конференции она отметила, что потребуется время, «чтобы инфляция была на этом низком уровне» в течение некоторого периода.

«Чтобы люди начали верить, что это надолго», - подчеркнула Набиуллина.

Также она добавила, что регулято ожидает, что инфляция «по итогам года будет в пределах 4,5%-5,5%».

Ранее о том, что инфляция в России в дальнейшем будет замедляться, заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

