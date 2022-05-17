Россия отменила ковидные ограничения на сухопутной границе с Грузией

Россия с 17 мая снимает ограничения на выезд россиян через сухопутную границу в Грузию. Об этом сообщает метапоисковик авиабилетов Aviasales в своем Telegram-канале.

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Согласно новым правилам, россиянам понадобится сертификат вакцинации любой двухфазной вакциной или ПЦР-тест не позднее 72 часов.

Ранее правительство разрешило калининградцам транзит на личном транспорте через Литву.

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
ТЕГИ:Выезд За ГраницуГрузияПандемияКоронавирус
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